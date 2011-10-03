У Харкові заарештовано групу викрадачів автомобілів

15:01, 03 жовтня 2011
Харьків
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За 4 місяці викрали 11 автомобілів

Харків. 3 жовтня. УНІАН. У Харкові правоохоронці ліквідували злочинну групу, яка займалася викраденням автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті Головного управління МВС України в Харківській області з посиланням на начальника облуправління міліції – начальника кримінальної міліції Володимира КОВРИГІНА.

За його даними, до складу злочинної групи входило троє раніше засуджених харків’ян. За 4 місяці вони викрали 11 автомобілів з території Московського та Київського районів Харкова. З автомобілів злочинці знімали акумулятори, магнітофони, колонки, а самі машини розбиралися на запчастини.

Стосовно викрадачів автомобілів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). На сьогодні всі члени групи заарештовані, триває слідство, готуються матеріали для передачі до суду.

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