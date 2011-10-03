Харківські ліві: всіх у відставку

Харків. 3 жовтня. УНІАН. У Харкові близько 300 представників лівих політичних сил пікетують облдержадміністрацію з вимогою відставки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти Прогресивно-соціалістичної партії України, громадських організацій «Трудова Харківщина», «Русское вече» та «Чорнобильський Спас» зібралися на майдані Свободи. Вони тримають транспаранти з написами «Власть! Верни долги по зарплате!», «Пенсионный кодекс: на кладбище раньше, чем на пенсию», «В Харькове должен быть памятник воссоединению Руси», «Нет - уничтожению промышленного потенциала страны!», «За глумление над ветеранами ответите», «Нет -антинародной пенсионной реформе».

Пікетувальники вимагають від уряду припинити «антинародні» пенсійну та податкову реформи, скорочення працівників «під виглядом економії та оптимізації» та відмовитися від «ганебної ініціативи» введення паспортів із біометричними даними.

Активісти наголосили, «оскільки влада не виконує обіцянок ввести російську мову як другу державну та налагодити митний союз із Росією, Білоруссю та Казахстаном», вона повинна піти у відставку.

Лідер «Трудової Харківщини» Павло ТИЩЕНКО підкреслив, що голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН та Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС як «представники антинародної влади» на місцях також мають піти у відставку.