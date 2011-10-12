Президент Словенії Тюрк прибув з візитом до Харкова

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Сьогодні з офіційним візитом до Харкова прибув Президент Республіки Словенія Данило ТЮРК.

Як передає кореспондент УНІАН, у Міжнародному аеропорту «Харків» главу словенської держави зустрічали голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова обласної ради Сергій ЧЕРНОВ та Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС.

Разом з Д.ТЮРКОМ до Харкова прибули представники ділових кіл Словенії.

Делегація вирушила до приміщення облдержадміністрації, де має відбутися зустріч з керівниками міста й області.

Згідно з програмою перебування, Д.ТЮРК візьме участь в українсько-словенському міжрегіональному бізнес-форумі, який відбудеться в приміщенні Палацу студентів Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», та виступить перед студентами та викладачами Харківського національного університету імені В.Каразіна.