Президент Словенії Тюрк прибув з візитом до Харкова

12:12, 12 жовтня 2011
Харьків
5 0

В аеропорту зустрічали Добкін, Чернов і Кернес

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Сьогодні з офіційним візитом до Харкова прибув Президент Республіки Словенія Данило ТЮРК.

Як передає кореспондент УНІАН, у Міжнародному аеропорту «Харків» главу словенської держави зустрічали голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова обласної ради Сергій ЧЕРНОВ та  Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС.

Разом з Д.ТЮРКОМ до Харкова прибули представники ділових кіл Словенії.

Делегація вирушила до приміщення облдержадміністрації, де має відбутися зустріч з керівниками міста й області.

Згідно з програмою перебування, Д.ТЮРК візьме участь в українсько-словенському міжрегіональному бізнес-форумі, який відбудеться в приміщенні Палацу студентів Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», та виступить перед студентами та викладачами Харківського національного університету імені В.Каразіна.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter