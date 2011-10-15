У Харкові іномарка зіткнулася з тролейбусом
14:09, 15 жовтня 2011Харьків
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Водій отримав травми
Харків. 15 жовтня. УНІАН. У Харкові внаслідок зіткнення іномарки та тролейбуса постраждала людина.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у міському управлінні ДАІ, аварія сталася 14 жовтня близько 21.00 на перехресті вулиці Північної та Старочугуївської.
Водій автомобіля «Мерседес» допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2102 та тролейбусом, які стояли на місці. Тролейбус не був на маршруті та повертався в депо, тому пасажирів у ньому не було.
Внаслідок ДТП водій автомобіля «Мерседес» (1971 р. н.) отримав черепно-мозкову травму, забиття коліна. Його було доправлено до лікарні. Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.
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