У Харкові іномарка зіткнулася з тролейбусом

Харків. 15 жовтня. УНІАН. У Харкові внаслідок зіткнення іномарки та тролейбуса постраждала людина.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у міському управлінні ДАІ, аварія сталася 14 жовтня близько 21.00 на перехресті вулиці Північної та Старочугуївської.

Водій автомобіля «Мерседес» допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2102 та тролейбусом, які стояли на місці. Тролейбус не був на маршруті та повертався в депо, тому пасажирів у ньому не було.

Внаслідок ДТП водій автомобіля «Мерседес» (1971 р. н.) отримав черепно-мозкову травму, забиття коліна. Його було доправлено до лікарні. Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.