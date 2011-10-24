У Харкові для підприємців організують «лікбез»

Харків. 24 жовтня. УНІАН. З метою підвищення обізнаності підприємців Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва спільно з Головним управлінням економіки Харківської облдержадміністрації та Харківською обласною молодіжною організацією «Союз молодих підприємців» проводить безкоштовний бізнес-семінар для підприємців і тих, хто хоче розпочати власну справу, на тему «Порядок проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами».

На бізнес-семінарі виступатимуть представники Державної податкової адміністрації в Харківській області, Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області та Головного Харківського обласного управління у справах захисту прав споживачів, повідомляє сайт Харківської ОДА.

Захід відбудеться 26.10.2011 о 17-00 за адресою: м. Харків, майдан Свободи 5, Держпром, 2-й під’їзд, 2-й поверх, зал засідань Держпрому.

Тривалість семінару – 1 година 30 хвилин, реєстрація учасників з 16.30. Вхід вільний.

Із запитаннями та пропозиціями звертатися за телефоном: 757-42-32 (Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва) або по e-mail: office@kharkiv.biz.ua.