У Харкові вшанували пам`ять жертв Голодоморів

Харків. 26 листопада. УНІАН. Сьогодні у Харкові відбулися заходи вшанування пам`яті жертв Голодоморів в Україні, які окремо були організовані владою та опозиційними силами краю.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з повідомленням сайту Харківської облдержадміністрації, церемонія вшанування пам`яті жертв Голодомору за участю офіційних осіб відбулася у міському парку Пам`яті. У ній взяли участь заступник губернатора Євген САВІН, перший заступник голови облради Олена ОЛЕШКО, заступник мера Харкова Світлана ГОРБУНОВА-РУБАН, генеральний консул Росії у Харкові Всеволод ФІЛІПП, представники громадських організацій, Українського реєстрового козацтва, курсанти, школярі та жителі області. Присутні поклали квіти до пам`ятних хрестів і вшанували пам`ять померлих хвилиною мовчання.

Як зазначив Є.САВІН, Голодомор 1932-1933 рр. - це трагедія українського народу, яку потрібно пам`ятати завжди. «Це велика скорбота нашого народу. Такі події не повинні йти ні з пам`яті, ні з душі жителів України», - сказав заступник голови облдержадміністрації.





У другій половині дня близько 400 представників молодіжних та громадських організацій Харківщини запалили свічки на площі Рози Люксембург. Величезний хрест із запалених лампад закликав харків`ян завжди пам`ятати про ту біду, яка спіткала нашу країну. У пам`ять про жертви голоду в Харкові відбулися панахиди, пам`ятні уроки в школах і вузах, «круглі столи» та конференції. Пам`ять загиблих вшановували покладанням квітів та хвилинами мовчання, повідомляє сайт ОДА.

Водночас, представники партій «Свобода», «Наша Україна», Народного руху України, Молодіжного національного конгресу та інших партій і громадських організацій Харківщини окремо провели ходу і мітинг біля пам’ятного Хреста жертвам голодоморів та політичних репресій, що в Молодіжному парку Харкова. О 13.00 тут відбулася панахида за участі духовенства Української автокефальної православної церкви.

Покладання квітів, горшків з пшеницею та запалення свічок представниками національно-демократичних сил також відбулося на Меморіальному комплексі жертвам Голодомору 1932-33 рр., що в передмісті Харкова. З настанням сутінків на центральній площі Харкова – майдані Свободи відбулося запалення символічного хреста пам`яті зі свічок.





На знімках: у Харкові вшановують пам`ять жертв Голодоморів.

Фото сайту ОДА, Медіапорт, УНІАН, Андрія КРАВЧЕНКА, архівні фото