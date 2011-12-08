У Харкові чорнобильці пікетують управління Пенсійного фонду

Харків. 8 грудня. УНІАН. У Харкові близько 150 представників чорнобильських організацій регіону пікетують управління Пенсійного фонду України із вимогою виконання рішень судів про призначення пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, люди зібралися поблизу під’їзду № 2 будинку Держпрому, де розташоване Головне управління Пенсійного фонду України у Харківській області.

Чорнобильці вимагають заборонити управлінню Пенсійного фонду самовільно змінювати розмір призначених пенсій.



Пікетувальники наголошують, що невиконання державою рішень судів суперечить низці законів та Консититуції України. Люди не виключають, що найближчим часом вони вдадуться «до більш радикальних форм протесту».

Біля під’їзду № 2 Держпрому чергує наряд міліції. За даними міліціонерів, в акції беруть участь не більше 50 осіб.