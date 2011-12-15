Підприємець підозрюється у привласненні майна Міноборони на суму 9 млн. грн.

Харків. 15 грудня. УНІАН. На Харківщині податківці викрили підприємця, який незаконно привласнив нерухоме майно Міністерства оборони України.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Державній податковій адміністрації в Харківській області.

Директор двох зареєстрованих у Києві підприємств внаслідок махінацій незаконно привласнив нерухоме майно МОУ загальною площею понад 4,7 тис. кв. м. Після привласнення підприємець перепродав нерухомість іншим харківським підприємствам. Загальна сума завданих державі збитків становить 8,95 млн. грн.

Проти директора товариств порушено кримінальні справи за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України (привласнення та розтрата майна, відмивання грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом). Триває слідство. Чоловікові загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.