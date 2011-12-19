В притулку для неповнолітніх пройшло свято національних культур

Харків. 19 грудня. УНІАН. Свято національних культур пройшло в обласному притулку для неповнолітніх «Гармонія».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, 15 грудня, у переддень новорічних свят, притулок «Гармонія» відвідали діти з національно-культурних об`єднань області: товариства корейської культури, товариства греків «Геліос», грузинського товариства «Сакартвелло», колективу «Перлина Азербайджану», товариства азербайджансько - української дружби «Достлуг» та Вірменського товариства культурних зв`язків.

Діти розповіли одноліткам про традиції зустрічі Нового року на їхній етнічній батьківщині, виконали національні запальні танці та пісні. Також гості привезли безліч подарунків: м`які іграшки, одяг, солодощі. Підприємці товариства казахстанців «Бірлик» закупили вихованцям притулку зимове взуття, настільні ігри, книги. Господині з товариства «Достлуг» власноруч виготовили пахлаву і шакербуру, грузини подарували фрукти та чурчхелу.

Зустріч відбулася в рамках акції «Всі ми діти твої, Харківщино!», організованої управлінням внутрішньої політики та зв`язків з громадськістю облдержадміністрації.