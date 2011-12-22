Добкін: російська мова на Харківщині не потребує захисту

Харків. 22 грудня. УНІАН. На сьогодні немає необхідності у прийнятті окремої програми щодо захисту російської мови на Харківщині.

Як повідомили кореспондентові УНІАн у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це під час пленарного засідання сесії Харківської облради заявив губернатор Михайло ДОБКІН.

Він підкреслив, що на сьогодні в Харківській області не існує проблем із вільним розвитком російської мови.

«У 2006 році, коли була насильницька українізація східних регіонів України, тоді потрібна була ця програма. Вона дійсно допомагала захищати російську мову. Сьогодні яка необхідність в окремій програмі? Чому немає її в Стратегії сталого розвитку регіону окремою програмою? Тому що проблеми такої вже немає. Не існує сьогодні проблеми з російською мовою, з розвитком російської мови. Свого часу, я як Харківський міський голова, брав участь у судових засіданнях, де ми відстоювали права російської мови та право територіальної громади на спілкування російською мовою. Тоді ми перемогли. Сьогодні немає необхідності в окремій програмі», - сказав М.ДОБКІН.