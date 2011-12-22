Індекс споживчих цін на продукти харчування в регіоні знизився

Харків. 22 грудня. УНІАН. В Харківській області знизився індекс споживчих цін на продукти харчування.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія САПРОНОВА, за темпом зростання обсягу роздрібної торгівлі, який за підсумками 11 місяців становить 116,2%, Харківська область посідає 8 місце серед регіонів України, а за абсолютним приростом обсягу обороту роздрібної торгівлі на одну особу - 3 місце.

«Завдяки дії підписаних в області Меморандумів взаєморозуміння і повсюдного проведення продовольчих ярмарків спільно з містом, індекс споживчих цін на продукти харчування, що є одним з основних рейтингових показників Кабінету міністрів України, знижений у січні-листопаді до дефляційного рівня - 99,8%. Нагадаю, що за аналогічний період 2010 року цей показник становив 109,5%», - сказав Ю.САПРОНОВ.