У Високопіллі під час пожежі загинули четверо дітей

Харків. 30 грудня. УНІАН. У селі на Харківщині сьогодні під час пожежі загинули четверо дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 12.52 до ГУ МНС України в Харківській області надійшло повідомлення про пожежу у с. Високопілля Валківського району Харківської області.

Займання виникло у кімнаті житлового будинку, горіли домашні речі, меблі, перекриття, дах на площі 30 кв. м.

Як зазначили в МНС, за словами сусідів, мати дітей вийшла до продуктового магазину, а батько знаходився у сусідів. Пожежу помітила мати дітей та повідомила чоловіку, який викликав «швидку допомогу». Сусіди та батьки винесли дітей на свіже повітря та надавали першу допомогу до прибуття «швидкої», однак врятувати їх не вдалося.

Орієнтовна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, йдеться в повідомленні.

На місце пожежі виїжджали оперативна група ГУ МНС України в Харківській області, оперативно-слідча група УМВС області, прокуратура.