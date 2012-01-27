У Харкові зменшено тариф на квартплату

Харків. 27 січня. УНІАН. У Харкові приблизно в півтора рази зменшено тариф на квартплату.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засідання виконкому міськради.

Харківській міський голова Геннадій КЕРНЕС зауважив, що оновлені тарифи вважатимуться чинними з 1 січня 2012 року. Він повідомив, що зменшення тарифів, затверджених 20 грудня 2011 року, компенсують з міського бюджету, переглянувши фінансування ряду програм.

Г.КЕРНЕС висловив упевненість, що ухвалені сьогодні дадуть змогу утримувати житловий фонд міста в гідному стані і платити працівникам житлово-комунального господарства гідну зарплату.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові з 1 січня 2012 року були майже вдвічі підвищені тарифи квартплати. До тарифу утримання будинків і при будинкових територій була включена плата за 11 послуг.

16 січня прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ виступив із критикою рішень міськрад про підвищення тарифів. За його словами, жодних підстав для підвищення тарифів немає. Особи, які допустили стрибок цін на послуги житлово-комунального господарства змушені будуть звітувати за свої дії перед Кабміном. «В умовах, коли уряд не піднімає ціни на електроенергію, на газ та інше, ніяких підстав для підвищення тарифів на послуги ЖКГ немає», - наголосив М.АЗАРОВ.

Сьогодні у Харкові з робочим візитом перебуває міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій БЛИЗНЮК. Під час свого візиту міністр обговорив з керівництвом Харківської облдержадміністрації та мером Харкова проблему стрімкого підвищення тарифів ЖКГ.