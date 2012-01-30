Погода у вівторок

Харків. 30 січня. УНІАН. Завтра в Україні збережеться холодна погода з температурою вночі 19-24°, на Прикарпатті до 28° морозу, вдень 12-17° морозу.

На Закарпатті вночі 13-18°, вдень 4-9° морозу, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі. У південних областях очікується невеликий сніг, температура протягом доби 12-17° морозу; у Криму сніг, місцями сильний, температура вночі 8-13°, вдень 5-10°, на Південному узбережжі протягом доби 3-8° морозу.

На дорогах України ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині, східних та Дніпропетровській областях пориви 17-22 м/с; у Криму та Приазов`ї місцями 25 м/с, сильні хуртовини, снігові замети.

У Київській області у вівторок очікується вночі 19-24°, вдень 12-17° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. У Києві температура вночі близько 20°, вдень 13-15° морозу.