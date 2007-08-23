Куди прямує ”Харківобленерго” ?

23 серпня. Харків. УНІАН. Конкурс, який оголосив Держкомрезерв стосовно продажу боргів АК "Харківобленерго", - незаконний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 22 серпня заявив журналістам голова правління АК Сергій КИРИК.

Він зазначив, що вже є постанова Харківського апеляційного суду про визнання незаконною вимогу Держкомрезерву до "Харківобленерго" про повернення 12 тис. т мазуту.

За словами С.КИРИКА, прокуратурою Харківської області проведено перевірку по цій справі, на підставі якої було прийнято постанову про відмову у порушенні кримінальної справи.

"Оскілки "Харківобленерго" включено у конкурс без правових підстав, інформація про оголошення конкурсу, яку було опубліковано в газеті "Урядовий кур’єр" (№144 від 10.08.2007), є недостовірною", - наголосив С.КИРИК.

Він зазначив, що Держкомрезерв намагається штучно створити заборгованість компанії задля подальшого продажу, але не на користь держави, а для того, щоб передати її комерційним структурам та отримати можливість контролювати діяльність компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, Конкурс про продаж боргів АК "Харківобленерго" було оголошено 30 липня 2007 р. На продаж буде виставлено борг "Харківобленерго" за поставлений у листопаді 2002 р. паливний мазут (12 тис.т) - це об’єднаний лот з боргом КП "Дніпропетровський комбайновий завод". Ціна лоту - 684,7 тис.грн. Конкурс відбудеться 30 серпня 2007 р. УНІАН також повідомляв, що 26 лютого 2007 р. колегія суддів Господарського суду Харківської області прийняла рішення про задоволення вимог Держкомрезерву до "Харківобленерго" про повернення до держрезерву 12 тис.т мазуту. Як стверждують у Держкомрезерві, у 1992-1993 рр. 34,8 тис.т мазуту було прийнято на зберігання Харківською ТЕЦ-5, яка входила до складу "Харківенерго" (правонаступником його стала АК "Харківобленерго"), але документів, які підтверджують це, немає ані у Держкомрезерві, ані у "Харківобленерго". Держкомрезерв стверждує, що у 1996 р. ТЕЦ-5 використала 12 тис.т мазуту. Актів списання заявник не надав. У 1996-2004 рр. питання про мазут Держкомрезерв не торкався. Харківський апеляційний господарський суд 26 липня 2007 р. задовольнив апеляційну скаргу АК "Харківобленерго" та скасував рішення господарського суду області про повернення Держкомрезерву 12 тис. т мазуту. Після цього Держкомрезерв надав апеляційну скаргу до Вищого господарського суду України. "У випадку з вимогою компенсації мазуту простежується намір рейдерського захоплення компанії", - заявив 21 травня під час засідання обласної антирейдерської групи перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ. Він зазаначив, що сума компенсації дорівнює статутному фонду компанії, тож її неможливо сплатити. 34,8 тіс. т мазуту - це 580 залізничних цистерн. Як зазначив юрист "Харківобленерго" Тетяна СИЛЬЧЕНКО, у компанії немає можливості зберігати такий об’єм мазуту.