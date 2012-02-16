Компанія МАУ відновила польоти за маршрутом «Харків - Київ (Бориспіль) - Харків»

Харків. 16 лютого. УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) відновила регулярні перельоти за маршрутом «Харків - Київ (Бориспіль) - Харків».

Урочиста церемонія зустрічі першого літака рейса відбулася 15 лютого 2012 року в Міжнародному аеропорту «Харків», повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові.

«Таку компанію як МАУ представляти присутнім жителям Харкова немає необхідності, тому що компанія відома своєю пунктуальністю, своїм високим рівнем сервісу, багатою мережею маршрутів», - заявив журналістам під час урочистої церемонії Володимир ВАСИЛЬЧЕНКО, директор компанії «Нью Системс АМ» (компанія входить до групи DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, є оператором Міжнародного аеропорту «Харків»).

Під час заходу представники ЗМІ та гості виїхали на льотне поле для зустрічі літака Ан-148, що прибув зі столиці. «Незважаючи на те, що МАУ традиційно є оператором літаків типу Boeing, рейс Київ-Харків виконується на літаку Ан-148. Ми вважаємо своїм обов`язком підтримати нашого вітчизняного виробника та постачальника літаків», - підкреслив Юрій МІРОШНИКОВ, президент АТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України».

Нагадаємо, в листопаді 2011 року МАУ припинила виконання рейсів за маршрутом «Харків - Київ (Бориспіль) - Харків» у зв`язку з роботами з реконструкції аеродромного комплексу Міжнародного аеропорту «Харків». Протягом кількох місяців уповноваженим авіаперевізником на цьому напрямку була компанія «Аеросвіт», а польоти відповідно до укладеного договору виконувала компанія «Дніпроавіа». Авіакомпанія МАУ виконуватиме польоти в партнерстві з авіакомпаніями «Аеросвіт» та «Авіалінії Антонова» щодня, 3 рази на день, на повітряних судах Ан-148 і Boeing-737 з двома класами обслуговування - бізнес і економ-классом.

Учасники церемонії відновлення рейсу взяли участь у розрізанні святкового торту, що відбулося в приміщенні пасажирського терміналу Міжнародного аеропорту «Харків» (об`єкт Євро-2012, побудований «з нуля» за рахунок приватних інвестицій Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, введений в екплуатацию 28 серпня 2010 р.).

Представники авіакомпанії наголосили на високому рівні обслуговування та сервісу в новому аеровокзалі, який уже за кілька місяців прийме в себе уболівальників Євро-2012. «Я вперше у вашому новому чудовому терміналі, який справляє велике враження. Багато бачив терміналів, багато бачив аеропортів. Я дуже радий, що місто Харків, одне з моїх улюблених міст в Україні, матиме сьогодні такий термінал. І ще більше радий, що чудовий термінал, який знаходиться поряд, збережений - він залишається на згадку про ті традиції і ту добру славну історію вітчизняної авіації, якою вона була і частиною якої є місто Харків», - зазначив Ю.МІРОШНИКОВ.

Директор компанії «Нью Системс АМ» В.ВАСИЛЬЧЕНКО подякував колезі за добрі слова і, в свою чергу, повідомив журналістів про намір продовжувати роботу над розвитком і вдосконалення харківського аеропорту. «Всі сили, кошти і можливості ми застосовуємо для того, щоб розширити маршрутну мережу і максимально задовольнити попит і потребу харківських жителів і гостей міста Харкова. Початок польотів МАУ - це ще один крок для вирішення наших завдань», - сказав він.

При цьому «Міжнародні Авіалінії України» висловили готовність допомогти аеропорту в реалізації намічених цілей. Керівництво компанії розглядає можливості щодо розширення мережі маршрутів з Харкова, що виконуються як на літаках Ан-148, так і на повітряних суднах типу Boeing. «У нас є плани відкривати звідси рейси за кордон - як чартерні, так і регулярні. Тому якщо кожного разу так нас зустрічатимуть, то, повірте, ми відкриватимемо багато нових рейсів з Харкова, радуватимемо харків`ян високоякісним сервісом авіакомпанії МАУ і високими стандартами безпеки польотів і комфорту», - наголосив Ю.МІРОШНИКОВ.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються у рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція МА «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО у проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерський башти) - 191,3 млн. дол.