Суд розпочав розгляд апеляції Тимошенко

Харків. 16 лютого. УНІАН. Апеляційний суд Харківської області розпочав розгляд скарги захисту екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на постанову Київського райсуду Харкова про обмеження терміну ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання розпочалося о 14.00 й триває в ці хвилини.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Київський районний суд Харкова встановив остаточний термін ознайомлення Ю.ТИМОШЕНКО з матеріалами справи щодо діяльності ЄЕСУ 28 березня 2012 р. Згідно з постановою суду, у разі, якщо обвинувачувана та її адвокати до 28 березня не ознайомляться з матеріалами справи, вони будуть вважатися такими, що ознайомилися з нею.

У свою чергу С.ВЛАСЕНКО заявив, що у відведений судом час нереально ознайомитися з такою великою кількістю матеріалів справи. На думку адвоката, обмеження терміну ознайомлення з матеріалами кримінальної справи немає ніякого сенсу, оскільки Ю.ТИМОШЕНКО й так перебуває у в’язниці.

Довідка УНІАН. Слідчий відділ управління Служби безпеки України (СБУ) в Харківській області закінчив розслідування справи проти екс-прем`єра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо фінансових порушень корпорації ЄЕСУ.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.ТИМОШЕНКО «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовому підробленні і в ухилянні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією «ЄЕСУ» фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».