Ярославський покаже Харків європейській футбольній громадськості

Харків. 22 лютого. УНІАН. ФК «Металіст» в особі президента і власника клубу Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО напередодні Євро-2012 запрошує до Харкова закордонних спортивних журналістів та футбольних функціонерів, щоб продемонструвати їм готовність міста до турніру.

Спеціально для цього розроблено програму соціальної відповідальності «Металіст» запрошує!», повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові.

Нова програма підтримується Місцевим організаційним комітетом «Євро-2012-Україна».

Відповідне запрошення вже отримали всі національні футбольні федерації країн, яким випав жереб провести свої групові матчі саме в слобожанській столиці.

«Програма «Металіст» запрошує!» розроблена спеціально для представників національних футбольних федерацій та засобів масової інформації тих країн, збірні яких гратимуть на Євро-2012 у Харкові. В рамках цього проекту ми надаємо нашим гостям унікальну можливість особисто ознайомитися з основними об`єктами турніру, такими як: стадіон, аеропорт, тренувальний табір нашого клубу, волонтерський центр. А також зустрітися і поспілкуватися з харків`янами, які беруть участь у підготовці та проведенні майбутнього континентальної першості», - йдеться в офіційних листах-запрошеннях, які отримали національні футбольні федерації Німеччини, Данії, Нідерландів та Португалії.

Всі витрати, пов`язані з перебуванням іноземних гостей програми «Металіст запрошує!» (розміщення в готелі «Металіст», харчування, трансфер між об`єктами Євро-2012, інвестором та оператором яких є група DCH), харківський клуб бере на себе.

Керівництво ФК «Металіст» акцентує увагу на тому, що бачить своїм громадським обов`язком надання європейської футбольної громадськості об`єктивної інформації про підготовку Харкова до Євро-2012. Тому ФК «Металіст» із задоволенням візьме також футбольні делегації з дванадцяти країн, що беруть участь в матчах Євро-2012, які пройдуть у Києві, Донецьку, Львові та польських містах.

Нагадаємо, що представники ряду національних футбольних федерацій вже відвідували Харків для ознайомлення з майбутніми умовами розміщення, роботи і дозвілля під час Євро-2012 своїх громадян (в тому числі футболістів, журналістів та простих вболівальників). Проте ініціатори проекту «Металіст» запрошує! »Надають їм ще одну можливість приїхати до Харкова і своїми очима побачити поточний стан критеріальних об`єктів, а також переконатися в широких інфраструктурних можливості міста.

Як відомо, ФК «Металіст» входить у структуру групи DCH, власник якої - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ є одним з найбільших приватних інвесторів підготовки України до Євро-2012. Його капіталовкладення у підготовку Харкова до турніру станволять майже 300 млн. дол., з яких 54% коштів було інвестовано в проекти зі 100% приватним фінансуванням (5-зірковий готель, тренувальна база, футбольна академія); 45% коштів - у проекти приватно-державного партнерства (стадіон, аеропорт).