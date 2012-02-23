Власенко каже, що Тимошенко не попереджували про додаткове обстеження

Харків. 23 лютого. УНІАН. Екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії Харкова, не інформували завчасно про проведення сьогодні додаткового медичного обстеження стану її здоров’я.

Про це в інтерв’ю кореспондентові УНІАН заявив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«Мушу сказати, що і родина Юлії Володимирівни, і захист з невідомих причин виключені з подібного інформування. Можу констатувати, що за станом на вчора з нею це питання не обговорювали навіть. Вона не знала про можливість такого обстеження», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він зазначив, що на цю хвилину не володіє інформацією ані про хід обстеження, ані про його результати. «Я зайду до неї через 15-20 хвилин, і тоді в мене буде розуміння, що відбувалося. Я гадаю, що відбулося так само, які всі рази: відкрилися двері і їй сказали: «Збирайтеся, вас повезуть у лікарню»», - сказав адвокат.

С.ВЛАСЕНКО припустив, що результати додаткового обстеження, яке сьогодні було проведене в одній з лікарень Харкова, Ю.ТИМОШЕНКО отримає не раніше, ніж за тиждень. При цьому він наголосив, що тільки екс-прем’єр має право вирішувати, кому в подальшому передавати ці результати.

«Якби це була нормальна демократична держава, то всі результати передаються пацієнту, а пацієнт вирішує, кому їх віддавати, кому не віддавати, а у нас МОЗ поводиться дуже дивно. Хочу нагадати, що МОЗ заявляло про закінчення роботи комісії. Тому якщо сьогоднішні дії за межами комісії, то вони взагалі не мають права їх нікому передавати з точки зору збереження конфіденційності. Але медики МОЗу і конфіденційність – це два поняття, які не перетинаються», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Адвокат підкреслив, що стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО не покращується, вона й надалі не отримує необхідної медичної допомоги. «Юлія Володимирівна не отримує медичної допомоги, тому говорити про покращення неможливо», - зазначив С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної пенітенціарної служби України, сьогодні зранку Ю.ТИМОШЕНКО провели додаткове обстеження в одному з медичних закладів Харкова. У рамках додаткового обстеження Ю.ТИМОШЕНКО провели рентгенографію, комплексну томографію, а також магнітно-резонансну томографію. У той же час від клінічного аналізу крові, результату якого потребують іноземні медики для підготовки остаточних висновків, Ю.ТИМОШЕНКО відмовилась.

У пенітенціарній службі зазначили, що результати проведеного додаткового обстеження будуть передані іноземним фахівцям, а також будуть враховані при наданні необхідного лікування лікарями медичної частини Качанівської колонії.

У ДПСУ зазначили, що дообстеження Ю.ТИМОШЕНКО було проведене «згідно з проханням останньої, а також у рамках реалізації рекомендацій іноземних лікарів, що входили до складу міжнародної медичної комісії».