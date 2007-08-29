БЮТ відреставрує прапор

Київ. 29 серпня. УНІАН. Унікальна пам’ятка козацької доби - гетьманський прапор кінця XVII сторіччя - буде відреставрована за сприяння Блоку Юлії Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО повідомила під час відвідування Харківського історичного музею, де зберігається прапор.

Лідер БЮТ наголосила на необхідності збереження музейного фонду та пообіцяла взяти під особисту опіку Харківський історичний музей.

Ю.ТИМОШЕНКО також вважає, що всі українські прапори повинні бути повернені на батьківщину.

Крім того, вона підкреслила, що представниками БЮТ, зокрема, Олександром ФЕЛЬДМАНОМ, уже понад 10 років надається допомога музеям та творчим фондам.

Гетьманський прапор – це єдиний гетьманський прапор XVII ст. у всьому музейному фонді України. Прапор був переданий УРСР у 30-х роках XX ст. з Палати зброї Московського Кремля. Він потребує термінової реставрації. Останній раз заходи по збереженню та відновленню раритету проводилися в середині XIX ст.

Прапор буде відреставровано за рахунок коштів Фонду інтелектуальної співпраці «Україна — ХХI сторіччя».