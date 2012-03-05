Харків. 5 березня. УНІАН. Сьогодні у Харкові поховали тренера з хокею Івана Правилова.

Як передає кореспондент УНІАН, попрощатися з І.Правиловим прийшли рідні (у Харкові в нього лишилися сестра й мати), колеги, вихованці «Дружби-78», батьки хокеїстів, а також ті, хто знав його.

Похорон відбувся на 13-му міському кладовищі Харкова – місці поховань багатьох відомих харків’ян.

На могилу І.Правилова лягли вінки і живі квіти, пролунали слова прощання. Відомому тренеру 22 січня виповнилося 49 років.

І.Правилов був засновником, президентом і головним тренером хокейного клубу-школи «Дружба-78». У різні періоди з 2002 по 2006 рік він очолював збірні юнацьку і молодіжну команди України (U-18, U-20). У 1992 році в Канадському місті Квебек «Дружба-78» стала чемпіоном світу в категорії PeeWee серед клубних команд (гравці віком до 14 років). Команда є багаторазовим чемпіоном України, переможцем перших юнацьких ігор України 1995 р., а також переможцем понад 30 міжнародних юнацьких турнірів у Росії, Чехії, Німеччині, США, Канаді та Мексиці.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого 2012 року український тренер І.Правилов, який останні 5 років жив і працював у США, був знайдений мертвим у камері федеральної в’язниці міста Філадельфія (США, штат Пенсильванія). У січні ц.р. він був затриманий за звинуваченням у розтлінні малолітніх і взятий під арешт у місті Філадельфії, де на той час готував команду «Дружба-78» для участі в Чемпіонаті світу серед дитячих клубних команд (віком до 13 років) у Квебеку (Канада) в лютому 2012 р.

Наприкінці січня прокуратура США офіційно пред’явила І.Правилову звинувачення у розбещенні 14-річного підлітка – хокеїста «Дружби-78».

31 січня суд у штаті Пенсильванія залишив тренера під вартою. На попередніх судових засіданнях І.Правилов не визнав своєї вини.

За повідомленням американських ЗМІ, судово-медична експертиза дійшла висновку, що І.Правилов покінчив життя самогубством.

14 лютого Міністерство закордонних справ України зажадало від влади США провести оперативне розслідування за фактом смерті І.Правилова. Як поінформував на брифінгу в Києві речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ, «МЗС України звертається з вимогою до американського сторони провести оперативне та всебічне розслідування за фактом смерті І.Правилова, зокрема щодо дій або бездіяльності персоналу пенітенціарного органу, в якому сталася ця трагедія». За словами речника, консульські посадові особи України неодноразово зустрічалися з померлим і відвідували судові засідання, в ході яких І.Правилов категорично спростовував висунуті проти нього звинувачення у розбещенні неповнолітніх. О.ДИКУСАРОВ наголосив, що на момент смерті І.Правилова слідство у справі тривало, провина українського громадянина не була доведена.