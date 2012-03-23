Харківська область готується до літньої оздоровчої кампанії

Харків. 23 березня. УНІАН. У 2012 році на Харківщині не планують зменшувати масштаби літньої оздоровчої кампанії.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН в ефірі програми обласного телебачення «Час влади» зазначив.

«Ми не збираємося знижувати темпи. За підсумками 2010 року ми були другими щодо забезпечення оздоровлення дітей – нас випередила Луганська область. У 2011 році ми вже були першими, і я гадаю, що в 2012 році ми зробимо всі необхідні підготовчі заходи, аби якомога більше дітей отримали можливість відпочити та оздоровитися в літніх таборах відпочинку», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор зазначив, що мережа дитячих оздоровчих таборів не буде зменшуватися, ба навіть збільшиться. у ході кампанії в Харківській області готові оздоровити не менше, ніж 70% всіх дітей регіону, в тому числі 100% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і не менше 80% дітей із сімей, які не здатні самостійно придбати путівки.