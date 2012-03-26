У Харкові четвертокласник «замінував» школу

Харків. 26 березня. УНІАН. У Харкові учень 4-го класу зробив хибне повідомлення про замінування школи, в якій навчається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у Відділі звязків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Повідомлення про замінування середньої школи №71, що розташована в Орджонікідзевському районі міста, надійшло до правоохоронців.

Працівники вибухово-технічної служби за півтори години оглянули 4-поверховий будинок загальною площею 3,5 тис. квадратних метрів, однак вибухових речовин та вибухонебезпечних пристроїв там не виявлено.

За кілька годин правоохоронці знайшли особу, яка повідомила про замінування, – ним виявився 10-річний учень 4-го класу цієї ж школи. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.