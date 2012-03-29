Сьогодні Металісту протистоятимуть португальські леви

Харків. 29 березня. УНІАН. Сьогодні в Лісабоні відбудеться перший матч 1/4 фіналу Ліги Єввропи між харківським Металістом та португальським Спортингом – 18-разовим чемпіоном цієї країни.

Гра, що розпочнеться за 30 хвилин, пройде на столичному стадіоні «Жозе Альваладе».

Судить матч німецька бригада арбітрів. Головний суддя - Вольфганг Штарк.

Телетрансляція матчу на телеканалі «2+2» з 21.55. Онлайн-репортаж - на офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, Мирон Маркевич узяв до Португалії таких футболістів:

Воротарі: Денчук, Дишленковіч, Горяїнов.

Захисники: Березовчук, Папа Гуйє, Обрадовіч, Пшеничних, Фініньо, Торсигльєрі, Вільягра.

Півзахисники: Бланко, Хав’єр, Марлос, Шелаєв, Соса, Торрес, Валяєв.

Нападники: Крістальдо, Девіч, Тайсон.

За даними прес-служби ФК «Металіст», проти українських клубів Спортинг у єврокубках грав 4 рази і взяв 4 перемоги з різницею м`ячів 7:1. Металіст один раз грав в єврокубках з представником Португалії: це була перемога в матчі групового турніру Кубка УЄФА 18 грудня 2008 року над Бенфікою - 1:0 в Лісабоні.