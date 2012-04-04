У палаті для Тимошенко обіцяють не ставити відео-спостереження

Харків. 4 квітня. УНІАН. Центральна клінічна лікарня (ЦКЛ) Південної залізниці, що в Харкові, повністю готова для прийому на лікування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса Моісеєнко під час перебування в ЦКБ, де журналістам була продемонстрована підготовлена для лікування Ю.Тимошенко палата.

Спеціально для Ю.Тимошенко виділений окремий блок на 9-му поверсі лікарні. В палаті для екс-прем’єра міститься ліжко, шафа, стіл зі стільцем, на стіні - плазмовий телевізор. Поруч з палатою розташована кімната для побачеь з адвокатом - тут стіл і кушетка, окремо - кухня (стіл, холодильник, мийка), а також окремо - душова кімната. У самій палаті немає відео-спостереження, але воно є в коридорах, оскільки таке правило в лікарні, пояснив головний лікар ЦКЛ Михайло Афанасьєв.

У палаті встановлена кнопка виклику медперсоналу, також наявна дистанційна кнопка виклику, з допомогою якої пацієнт може сигналізувати з будь-якого місця перебування.

На всіх вікнах у цьому спеціальному блоці встановлені решітки. Якщо Ю.Тимошеко погодиться на лікування, то до її дверей у блоці буде виставлена охорона, і це будуть жінки з числа співробітників Качанівської колонії, поінформував в.о. начальника управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області Євген Бараш.

За словами М.Афанасьєва, відділення ЦКЛ було відремонтоване в серпні 2011 року. Напередодні тут частково проведено ремонт.

Відповідаючи на запитання журналістів, Р.Моісеєнко зазначила, що лікування Ю.Тимошенко в ЦКЛ Південної залізниці не розпочнеться без згоди засудженої. Вона повідомила, що німецькі лікарі з клініки Шаріте офіційно не зверталися до МОЗ України з проханням оглянути лікарню в Харкові чи то брати участь у лікуванні Ю.Тимошенко. Ящо прохання від німецьких медиків надійде, то їм буде надана така можливість, сказала перший заступник міністра.

На запитання, чи можуть лікарі поправити здоров’я Ю.Тимошенко до початку суду, який має розпочатися в Харкові за 2 тижні, М.Афанасьєв сказав, що на це складно відповісти, оскільки фахівці ЦКЛ ще не мали можливості оглянути Ю.Тимошенко. За його словами, в ході лікування пацієнти клініки іноді відчувають поліпшення здоров’я вже за 3-5 днів, але в кожному випадку - це індивідуально. При цьому одним із важливих моментів головний лікар назвав проведення курсу лікувальної фізкультури.