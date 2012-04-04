Тимошенко сказала, що хоче лікуватися в стаціонарі – МОЗ

Харків. 4 квітня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії у Харкові, підтвердила бажання лікуватися в медичному стаціонарі за межами виправного закладу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Качанівській виправній колонії повідомила журналістам перший заступник міністра охорони здоров’я, керівник спільної міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко.

За її словами, Ю.Тимошенко ще не надала згоди на госпіталізацію у центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці» у Харкові. Р.Моісеєнко зауважила, що екс-прем’єр-міністр визначиться з можливістю госпіталізації до лікарні «Укрзалізниці» після того, як цей заклад оцінять німецькі медики, які проводили її медичний огляд, та після консультацій із захисниками.

«Для того щоб визначитися, в яку саме лікарню вона буде госпіталізовуватися, вона очікує приїзду німецьких фахівців. Це також буде відомо, коли вона поспілкується зі своїм адвокатом», - сказала Р.Моісеєнко.

При цьому вона зауважила, що на сьогодні німецькі лікарі не зверталися до МОЗ для узгодження свого візиту.

Р.Моісеєнко запевнила, що українська сторона готова надати іноземним спеціалістам можливість проінспектувати лікарню «Укрзалізниці».

Р.Моісеєнко підкреслила, що на сьогодні лікарня «Укрзалізниці» у Харкові відповідає всім необхідним стандартам.