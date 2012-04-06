Результати матчів Ліги УЄФА
08:04, 06 квітня 2012Харьків
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Металіст зупинився перед 1/2 фіналу
Харків. 6 квітня. УНІАН. Завершилися чвертьфінальні матчі Ліги УЕФА.
Ганновер - Атлетіко 1:2. (Перший матч 1:2)
Металіст - Спортинг 1:1 (1:2)
Атлетик - Шальке 04 2:2 (4:2)
Валенсія - АЗ 4:0 (1:2)
Тож у цілковито «піренейському» півфіналі грають
Атлетіко – Валенсія
Спортинг – Атлетик
Півфінальні зустрічі Ліги Європи пройдуть 19 і 26 квітня. Фінал відбудеться 9 травня в Бухаресті.
На знімку: епізод зустрічі Металіст - Спортинг у Харкові, 5 квітня.
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