Результати матчів Ліги УЄФА

08:04, 06 квітня 2012
Харьків
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Металіст зупинився перед 1/2 фіналу

Харків. 6 квітня. УНІАН. Завершилися чвертьфінальні матчі Ліги УЕФА.

Ганновер - Атлетіко 1:2. (Перший матч 1:2)

Металіст - Спортинг 1:1 (1:2)

Атлетик - Шальке 04 2:2 (4:2)

Валенсія - АЗ 4:0 (1:2)

Металіст Спортинг 1/4 Ліги Європи 50412 Фото Андрій КРАВЧЕНКО

Тож у цілковито «піренейському» півфіналі грають

Атлетіко – Валенсія

Спортинг – Атлетик

Півфінальні зустрічі Ліги Європи пройдуть 19 і 26 квітня. Фінал відбудеться 9 травня в Бухаресті.

На знімку: епізод зустрічі Металіст - Спортинг у Харкові, 5 квітня.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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