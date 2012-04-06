Результати матчів Ліги УЄФА

Металіст зупинився перед 1/2 фіналу

Харків. 6 квітня. УНІАН. Завершилися чвертьфінальні матчі Ліги УЕФА.



Ганновер - Атлетіко 1:2. (Перший матч 1:2)



Металіст - Спортинг 1:1 (1:2)



Атлетик - Шальке 04 2:2 (4:2)



Валенсія - АЗ 4:0 (1:2)



Тож у цілковито «піренейському» півфіналі грають Атлетіко – Валенсія Спортинг – Атлетик Півфінальні зустрічі Ліги Європи пройдуть 19 і 26 квітня. Фінал відбудеться 9 травня в Бухаресті. На знімку: епізод зустрічі Металіст - Спортинг у Харкові, 5 квітня. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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