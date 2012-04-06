У 2012 р. до фінансування інтернатів планується залучити позабюджетних 5 млн грн

Харків. 6 квітня. УНІАН. У 2012 році до фінансування інтернатних установ Харківської області планується залучити 5 млн грн з позабюджетних джерел.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував губернатор Михайло Добкін у ході засідання Наглядової ради за діяльністю інтернатних установ системи органів праці та соціального захисту населення.

Губернатор наголосив, що у зв`язку з дефіцитом державного фінансування необхідно максимально задіяти благодійність до фінансування інтернатних установ.

«І обласна влада, і районна, і міська, і депутати обласної ради, і директори інтернатів повинні працювати з небайдужими людьми, щоб цього року збільшити фінансування з позабюджетних фондів до 5 мільйонів гривень. Також ми активізуємо роботу з великими харківськими підприємствами та силовиками. Але 5 мільйонів гривень до кінця року ми повинні зібрати і спрямувати на поліпшення матеріально-технічної бази, на ремонти цих установ», - заявив М.Добкін.

За офіційними даними, у 2011 році за рахунок благодійності було зібрано 2,6 млн грн, які були спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази інтернатних установ Харківщини. У той же час для створення комфортних умов перебування людей в цих установах і вирішення найбільш гострих проблем необхідно близько 50 млн грн капітальних вкладень.

«Минулого року виділили з обласного бюджету на ці цілі 1,5 мільйона гривень, цього року вже виділена така ж сума, до кінця року ми постараємося ще близько 500 тисяч гривень додати. Таким чином в сумі з 5 мільйонами гривень з благодійних джерел вийде вже 7 мільйонів гривень. Це близько 13,5% від 50 мільйонів гривень, необхідних на капітальні вкладення. Якщо ми щороку будемо працювати в такому темпі, то навіть з урахуванням того, що всі будівлі старішають, все одно за 5 років можна буде істотно поліпшити матеріально-технічну базу інтернатів», - наголосив М.Добкін.