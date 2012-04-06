Харків. 7 квітня. УНІАН. В Харківській області розпочалися весняно-польові роботи.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія Алексейчука.

Зокрема, роботи почалися в Зачепилівському, Красноградському, Барвінківському та Ізюмському районах.

За словами заступника губернатора, в ході робіт будуть пересіяні поля, де менше 3 млн озимих рослин на гектар, бо з таких полів гарного врожаю не буде. Загалом планується пересіяти 203 тис. га - всього 40,4% посівних площ. В.Алексейчук повідомив, що в області спільно з обласним управлінням АПК працює 3 групи науковців, які обстежують кожне поле в районі і дають висновок, чим пересівати озимі.

Заступник губернатора також зазначив, що планується зібрати по валу не менший обсяг зернових, ніж минулого року. «Якщо ми отримаємо урожай, який запланували, то він буде не менший минулого року. У минулому році ми мали 56 центнерів з гектара кукурудзи, в цілому 37,8 центнер ранніх зернових. Це прекрасний високий урожай. Цього року, я сподіваюся, отримаємо не менше 35», - сказав В.Алексейчук.

Він повідомив, що посівні площі кукурудзи будуть збільшені більш ніж на 100 тис. га і становитимуть 323 тис. га.

Посів ранніх зернових планується закінчити за 4-5 днів, тому що по закінченню посіву вже прийде час сіяти соняшник і цукровий буряк, а до 1 травня треба завершити посів кукурудзи.

«Ми будемо звертатися до промислових підприємств, щоб допомогли вирішити питання із зерносушарками, бо нам їх не вистачає. У нас 900 зерногосподарств, має бути стільки ж зерносушарок. Сьогодні їх є лише третина. Це в основному на елеваторах, а в господарствах, на жаль, не у всіх є. А мають бути, щоб за будь-яких погодних умов одержувати зерно кукурудзи. Кукурудза у будь-якому випадку дасть не менше 40 центнерів з гектара», - зазначив В. Алексейчук.