Сьогодні у православних - Чистий четвер
09:29, 12 квітня 2012Харьків
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Печуть паски і розписують писанки
Харків. 12 квітня. УНІАН. Сьогодні православні відзначають Чистий четвер.
У Чистий четвер прийнято прокинутися до сходу сонця та викупатися у воді – це символічне очищення від усіх гріхів.
За традицією, у цей день потрібно висповідатися та причаститися у храмі, прибрати помешкання, напекти паски і розписати писанки.
На службах у церкві сьогодні згадують Таємну вечерю, коли Ісус Христос омив ноги своїм учням, подаючи цим приклад братерської любові та смирення. Саме на Таємній Вечері Ісус встановив обряд євхристії - Святого Причастя.
Свічку, запалену у храмі, потрібно донести додому так, щоб вона не згасла. Така свічка оберігатиме оселю впродовж усього наступного року.
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