Розгляд питання про екстрадицію Авакова до України триває - адвокат

Харків. 12 квітня. УНІАН. Розгляд питання про екстрадицію екс-губернатора Харківщини, голови Харківської облорганізації партії «Батьківщина» Арсена Авакова з Італії до України триває.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив адвокат А.Авакова Юрій Вишневецький, коментуючи інформацію про те, що італійський суд звільнив з-під варти екс-губернатора Харківщини.

За його словами, сьогодні суд ухвалив рішення тільки щодо питання про обрання стосовно А.Авакова міри запобіжного заходу на час розгляду питання про екстрадицію.

«Як я розумію, таким чином суд встановив, що Аваков не буде ховатися в період розгляду питання про його екстрадицію. Ніяких підстав гадати, що Аваков буде ховатися, немає», - сказав Ю.Вишневецький.

При цьому він підкреслив, що на сьогодні розгляд питання про екстрадицію А.Авакова до України триває, і суд щодо цього не ухвалював остаточного рішення.

«Судовий процес про екстрадицію триває. Сьогодні лише було рішення про міру запобіжного заходу», - сказав Ю.Вишневецький.

Адвокат зазначив, що на сьогодні йому невідомо, чи А.Аваков звертався до іноземних держав із проханням про надання політичного притулку.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводський райсуд Харкова обрав екс-губернатору запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що перебуває за кордоном у відрядженні.

21 березня у прокуратурі Харківщини повідомили, що Інтерпол розпочав розшук А.Авакова.

25 березня А.Аваков був затриманий в італійському місті Фрозіноне (регіон Лаціо).

29 березня Генпрокуратура України повідомила, що суд в Італії ухвалив рішення про тимчасовий арешт А.Авакова терміном на 40 діб.

Однак 30 березня в партії «Батьківщина» заявили, що італійський суд не заарештовував А.Авакова.

Сьогодні, 12 квітня, лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін заявив, що італійський суд звільнив А.Авакова.

Фото Андрія Кравченка