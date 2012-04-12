Аваков хотів оселитися в Литві - прокуратура

Харків. 12 квітня. УНІАН. Екс-губернатор Харківської області Арсен Аваков у січні звертався до компетентних органів Республіки Литва з проханням надати йому право на постійне проживання у цій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник управління прокуратури Харківської області Олександр Бабіков, посилаючись на офіційне повідомлення Інтерполу.

«Нами отримано офіційну інформацію, зокрема, з Інтерполу Республіка Литва, що 31 січня - день, коли стосовно А.Авакова обрано запобіжний захід тримання під вартою, винесено постанову про притягнення його, як обвинуваченого, та оголошено у розшук – саме в цей день А.Аваков звертався до компетентних органів Республіки Литва з клопотанням про те, щоб йому надали право постійно там проживати», - сказав О.Бабіков.



Він зауважив, що у своєму клопотанні А.Аваков надав інформацію, «що він є постійним працівником компанії Divia Investment, зареєстрованій у Литві, засновником якої є його дружина».

О.Бабіков підкреслив, що в офіційному повідомленні Інтерполу немає даних, що клопотання А.Авакова було задоволене.