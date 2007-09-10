Індія не має претензій до ”Турбоатома”

Харків. 10 вересня. УНІАН. Національна корпорація з атомної енергії Індії "NPCIL" не направляла ВАТ "Турбоатом" претензій, а також вимог щодо сплати штрафів з приводу зупинки енергоблоку АЕС "Кайга-3".

Про це 10 вересня, коментуючи повідомлення деяких ЗМІ, повідомили кореспонденту УНІАН на "Турбоатомі".

Як повідомили на підприємстві, у 2002 р. "Турбоатом" виграв тендер, який було оголошено корпорацією "NPCIL", на поставку 4-х комплектів обладнання, включаючи турбіни виробництва "Турбоатома", генератори виробництва ДП "Завод "Електроважмаш" (Харків), системи управління виробництва заводу "Моноліт" (Харків) для АЕС "Кайга" та АЕС "Раджастан".

Всі турбіни "Турбоатом" виготовив та поставив індійському замовнику без жодних зауважень з боку останнього.

Як повідомив представник "Турбоатома", який брав участь у збиранні та монтажі турбіни, 26 серпня 2007 р. через несправності у роботі електрогенератора (виробник - "Електроважмаш") виникла зупинка енергоблоку АЕС "Кайга-3". Пізніше ця вже інформація надійшла від корпорації "NPCIL".

12 вересня 2007 р. на ВАТ "Турбоатом" планується нарада за участю представників Фонду держмайна України, Міністерства промислової політики, Харківської облдержадміністрації, заводу "Електроважмаш", а також заводу "Моноліт". Зараз на АЕС "Кайга-3" тривають відновлювальні роботи.

У відділі маркетингу "Електроважмашу" відмовилися прокоментувати кореспонденту УНІАН ситуацію із зупинкою енергоблоку.