Аеропорт реконструюють

Харків. 13 вересня. Детальний план реконструкції аеропорту планується представити депутатам міськради на найближчій сесії.

Про це повідомив на прес-конференції міський голова Михайло ДОБКІН.

За його словами КП «Міжнародний аеропорт «Харків» разом із компаніями Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, який є для міста потенційним інвестором, розробляють детальний план реконструкції цього підприємства. Відзначено, що вже на найближчій сесії відповідні напрацювання можуть бути представлені депутатам.

«Головна мета реконструкції аеропорту у Харкові – це можливість будівництва сучасного хабу, який перекине частину пасажиропотоку, що відправляється з Європи до Азії, в наш аеропорт, - пояснив М.ДОБКІН.

З одного боку, сказав він, «це дозволить нам, як місту, одержувати додатковий прибуток, а з іншого, всі країни-сусіди України (такі, як Чехія, Словаччина, Словенія, Польща, Румунія) зможуть потрапляти до того ж Китаю, або інших країн, користуючись не переповненими європейськими аеропортами, а безпосередньо аеропортом «Харків». Усі плани в цій сфері будуть детально окреслені і запропоновані для розгляду як територіальної громади, так і депутатів Харківської міської ради».

М.ДОБКІН також повідомив, що на даному етапі О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ розглядає можливість будівництва у Харкові нової авіакомпанії, що дасть місту можливість повернути частину втраченого ринку авіаперевезень України.