Конфлікт з Тендерною палатою не вичерпано

Харків. 13 вересня. Конфлікт Харкова з Тендерною палатою України не вичерпано.

Про це повідомив на прес-конференції міський голова Михайло ДОБКІН, коментуючи

ситуацію і можливі варіанти її розвитку.

«Нам були пред`явлені достатньо серйозні звинувачення, - сказав М.ДОБКІН. - Я вважаю, абсолютно безапеляційно. В місті Харкові не було проведено жодної перевірки з питання використання бюджетних коштів. На чому тоді грунтувався пан ТОВСТАНОВСЬКИЙ, надаючи таку інформацію від імені Тендерної палати?».

Як сказав міський голова, «мною були направлені запити і до прокуратури, і до КРУ з проханням розібратися в даній ситуації і дати нам реальну оцінку – що ж насправді відбувалося: були порушення чи ні? За підсумками цієї перевірки я ухвалюватиму відповідне рішення. Якщо факти, наведені віце-президентом Тендерної палати України Миколою ТОВСТАНОВСЬКИМ, не підтвердяться (а я більш, ніж упевнений, що вони не підтвердяться), ми подамо до суду, і на ТОВСТАНОВСЬКОГО, і на Тендерну палату. Якщо підтвердяться – всі винні в нецільовому використанні бюджетних коштів, або в порушеннях при проведенні тендерів, про що було заявлено М. ТОВСТАНОВСЬКИМ, будуть суворо покарані відповідно до чинного законодавства».

М.ДОБКІН також відзначив, що на даному етапі у Харкова, як і в інших міст України, є проблеми у сфері взаємодії з ТОВ «Європейське консалтиноговое агентство», яке діє від імені Тендерної палати України і фактично є монополістом: сертифікати на проведення тих або інших робіт Харків одержує досить важко, у тому числі і в результаті судових тяганин. Для того щоб якісно і своєчасно обслуговувати бюджетні організації країни, у цієї структури немає ані людей, ані техніки, підкреслив міський голова.

«Уряд і президент зобов`язані втрутитися в цю ситуацію і змінити її докорінно. Контроль за використанням бюджетних коштів необхідний, але цей контроль в рамках країни не повинен здійснювати комерсант, яким, по суті, є «Європейське консалтингове агентство», - вважає М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня ц.р. віце-президент Тендерної палати України Микола ТОВСТАНОВСЬКИЙ заявив, що влада Харкова допустила порушення при держзакупівлях на суму понад 300 млн. грн.

За совами М.ТОВСТАНОВСЬКОГО, ТПУ перевірила матеріали з проведення тендерних процедур Харківським міськвиконкомом на суму майже 0,5 млрд. грн., з яких торги на 0,3 млрд. грн. були проведені з грубим порушенням законодавства про держзакупівлі.

Були виявлені порушення при проведенні тендерних процедур безпосередньо Харківським міськвиконкомом на суму 5 млн. грн., департаментом житлово-комунального господарства і енергетики Харківського міськвиконкому на 47 млн. грн., КП «Харківські теплові мережі» на 93,5 млн. грн., «Харківським метрополітеном» на 45,5 млн. грн. тощо.

За словами віце-президента ТПУ, до найбільш поширених порушень законодавства з боку місцевих властей і підпорядкованих їм комунальних підприємств відносяться такі, як: допущення до участі зв`язаних осіб (юридичних осіб з єдиним засновником або споріднених компаній), укладання договорів на інших умовах, ніж визначалося тендерною документацією, допущення попередньої оплати, а також приховування інформації про реальний стан держзакупівель.

«Більшість порушень, допущених Харківською міськрадою і підпорядкованим їм підприємствами, носять системний характер, що свідчить про недостатність вжиття заходів з боку керівництва по всій вертикалі влади. Ці факти можуть свідчити про змову і дії, які підпадають під Кримінальний кодекс. Ситуація дуже темна», - зазначив М.ТОВСТАНОВСЬКИЙ.

Він повідомив, що ТПУ має намір передати матеріали перевірки в правоохоронні органи, а також в органи прокуратури.