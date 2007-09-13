Відкрився «Зоряний міст»

Харків. 13 вересня. УНІАН. У Палаці студентів Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого відбулося урочисте відкриття IX-го фестивалю фантастики «Зоряний міст».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, у фестивалі беруть участь кращі письменники-фантасти з країн СНД та гості з ближнього і далекого зарубіжжя. Учасників і гостей фестивалю привітав голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

У програмі фестивалю - презентація нових книг колекційної серії «Зоряний Міст» та енциклопедичного довідника «Фантасти сучасної України», вручення літературних премій фестивалю за результатами загального голосування учасників, доповіді про сучасний стан фантастики, диспути, робота секцій, семінару молодих авторів, поетичні зустрічі, художні виставки, чемпіонат з пейнтболу «НФ проти фентезі». Крім того, у рамках фестивалю пройдуть творчі зустрічі з відомими письменниками-фантастами.