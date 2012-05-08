Витрати з перебування в Харкові німецького лікаря Тимошенко взяла на себе ОДА - Моісеєнко

Харків. 8 травня. УНІАН. Харківська обласна державна адміністрація взяла на себе фінансування перебування в Харкові медиків берлінської клініки «Шаріте», які прибули для лікування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Качанівській виправній колонії, де відбуває покарання Ю.Тимошенко, повідомила журналістам перший заступник міністра охорони здоров’я, голова міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко.

«Що стосується питання перебування безпосередньо німецьких лікарів, державна адміністрація Харківської області взяла на сьогоднішній день опіку над цим питанням. Це було прохання в тому числі й моє для того, щоб дати можливість німецьким лікарям мати комфортні умови перебування на території України», - сказала Р.Моісеєнко.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко дала згоду на госпіталізацію до харківської ЦКЛ «Укрзалізниці». Попередньо її перевезуть до медичного закладу 9 травня. Для її лікування до Харкова прибув лікар-невропатолог клініки «Шаріте» Лутц Хармс.