Добкін привітав земляків з Днем Перемоги

Харків. 9 травня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін привітав жителів області з Днем Перемоги.

Привітання керівника області оприлюднено на офіційному сайті облдержадміністрації.

«Шістдесят сьомий повоєнний травень прийшов на нашу землю. Буянням цвіту він нагадує вікопомне 9 травня 1945 року – день, який наш багатостраждальний народ наближав майже чотири роки», - йдеться у привітанні.

«Харківщина в роки Великої Вітчизняної війни стала ареною кровопролитних боїв і була вщент зруйнована. У кожному населеному пункті області є братські могили, позначені скромними повоєнними обелісками. Велич подвигу наших дідів-прадідів - і у відбудованій економіці, у відроджених містах та селах, у відновлених заводах та фабриках», - зазначає М.Добкін.

«Ми пам`ятаємо, як це було. Ми знаємо, кому зобов`язані врятованою свободою та мирним небом. З Днем Великої Перемоги!», - йдеться у привітанні голови облдержадміністрації.