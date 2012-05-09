Тимошенко припинила голодування

Харків. 9 травня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка сьогодні була госпіталізована до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» Харкова, припинила голодування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в лікарні німецький професор Лутц Хармс.

«Вона закінчила голодувати, ми розпочали будувати з нею нормальну систему харчування», - сказав Л.Хармс. За його словами, цей процес має зайняти кілька днів.

«Одночасно ми розпочали вести специфічну терапію, яка можлива на даний момент». – зазначив Л.Хармс. За словами лікаря, вживання медикаментів на цей час поки що обмежено.

При цьому він заявив, що висновки про здоров’я Ю.Тимошенко, зроблені раніше, повністю підтверджуються. «Сьогодні я провів ретельний огляд, який принципово підтверджує те, що колеги встановлювали під час минулого обстеження», - сказав Л.Хармс і додав: «Ми сьогодні можемо розпочати комплексну багатосторонню терапію, але вона займе тривалий час».

На запитання скільки саме це потребує часу, Л.Хармс зазначив: «Тут не можна нічого точно сказати, але швидше за все це буде не менше 8 тижнів».

На запитання кореспондента УНІАН, як загалом почувається Ю.Тимошенко, Л.Хармс зазначив, що мають місце наслідки голодовки, «вона дуже ослаблена, але ми раді тому, що ми можемо розпочати відновлювати її сили».

На інше запитання, чи рухається пацієнтка, лежить чи може активно спілкуватися, лікар не зміг відповісти однозначно.

За його словами, зараз вона приймає соки і воду, а пізніше постане питання про вживання твердої їжі. «Вона сама буде вирішувати, яку їжу їй вживати, ту, що пропонуватимуть у лікарні, чи ту, яку їй можуть привозити близькі, родичі», - наголосив Л.Хармс.

Він ще раз підкреслив, що на даний час медикаментозне лікування обмежене, у зв’язку з попереднім голодуванням.

«На даний час ми турбуємося про те, щоб вона зміцніла. Ми чекатимемо декілька днів, щоб її стан стабілізувався», - сказав Л.Хармс.

Лікар також додав, що з пацієнткою значно простіше працювати на довірі. Професор зауважив, що на цей час лікарі, які лікують Ю.Тимошенко, «не обтяжені попередніми історіями».