Почесні гості «Харьковской сирени» залишили відбитки своїх долонь

Харків. 10 травня. УНІАН. Сьогодні в саду ім. Шевченка гості IV Міжнародного фестивалю «Харьковская сирень» залишили відбитки своїх долонь, які будуть встановлені наступного року.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в церемонії взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, начальник управління у справах преси та інформації ХОДА, співголова оргкомітету фестивалю Вікторія Маренич і Почесний президент кінофестивалю Мілен Демонжо.

«Я хочу побажати всім приємних вражень від фестивалю. Харків`янам, перш за все, хочу побажати гарного спілкування з гостями фестивалю, тими людьми, які склали славу світового кінематографа. Всіх нас зі святом!», - сказав М.Добкін перед початком церемонії.

Зокрема, відбитки своїх долонь залишили французький кіноактор Ален Делон, народний артист Росії Родіон Нахапетов, фахівець зі спецефектів, володар призу Американської кіноакадемії «Оскар» харків`янин Юджин Мамут і графік, майстер мультиплікації, художник-постановник анімаційних фільмів, власниця студії «Animagic» ( США), харків`янка Ірина Борисова.