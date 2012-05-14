На Харківщині зросло виробництво промислової продукції - Сапронов

Харків. 14 травня. УНІАН. У січні-березні 2012 року виробництво промислової продукції на Харківщині зросло на 4,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тоді як в цілому по Україні зростання смтановила 0,9%.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це, посилаючись на статистичні дані, поінформував заступник губернатора Юрій Сапронов.

«З даної категорії продукції за перші три місяці цього рого року ми експортували машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (31,8%), продукти рослинного походження (12,3%), готові продукти харчування (8,3%)», - повідомив Ю.Сапронов.