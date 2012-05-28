У Харкові обленерго відключить 26 насосних станцій водоканалу

Харків. 28 травня. УНІАН. Акціонерна компанія «Харківобленерго» через борги відключить 26 насосних станцій комунального підприємства «Харківводоканал».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Харківобленерго», відключення електроенергії на насосних станціях, які розташовані у Дзержинському, Московському, Комінтернівському, Червонозаводському, Фрунзенському, Ленінському, Київському, Орджонікідзевському та Жовтневому районах Харкова, буде проведено 31 травня.

За даними обленерго, станом на 25 травня борг КП «Харківводоканал» за електроенергію перевищує 307,5 млн грн.

«Припинення постачання електричної енергії споживачу, який має заборгованість щодо її оплати, є обов’язком постачальника електричної енергії відповідно до п. 7.5 Правил користування електричною енергією», - наголосили в обленерго.

У свою чергу «Харківводоканал» через прес-службу Харківської міської ради розповсюдив повідомлення, у якому, зокрема, наголошується, що «чинні тарифи не покривають витрати підприємства на забезпечення харків’ян водою».

У водоканалі зауважують, що в чинному тарифі передбачена щомісячна оплата за спожиту електроенергію в розмірі 18,2 млн грн, однак фактично підприємство повинне сплачувати за нарахуваннями АК «Харківобленерго» 25,7 млн грн. Крім того, щомісячне зростання тарифу на електроенергію призводить до додаткових збитків підприємства.

КП «Харківводоканал» визнало свій борг перед енергетиками, однак закликало «не загострювати ситуацію» і «шукати шляхи вирішення проблеми за столом переговорів».