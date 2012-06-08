У Харкові відкрився міжнародний волонтерський табір Євро-2012

Харків. 8 червня. УНІАН. У Харкові відкрився міжнародний волонтерський табір Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, табір, розміщений у гуртожитку Харківського національного економічного університету, працюватиме до 19 червня 2012 року

Волонтери табору будуть задіяні в роботі офіційної фан-зони чемпіонату на площі Свободи за напрямками: контроль на вході, безпека, медицина, медіа-сектор, сектор людей з особливими потребами, VIP-сектор, акредитаційний центр.

У міжнародному волонтерському таборі представлені 14 міст із 9 країн - Бєлгород, Москва, Нижній Новгород, Санкт-Петербург, Новосибірськ (усі - Росія), Брно (Чехія), Варшава (Польща), Варна (Болгарія), Газіантеп (Туреччина), Нюрнберг (Німеччина), Порту (Португалія), Рига і Даугавпілс (Латвія), Тяньцзинь (Китай). Усього в проекті беруть участь 64 волонтери.



За словами Департаменту у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міськради Андрія Хижняка, проект передбачає участь молодих людей у віці від 18 до 35 років, які вільно володіють однією або кількома іноземними мовами (німецька, англійська, португальська, датська, голландська тощо).