Аеропорт «Харків» оновив сайт напередодні Євро-2012

Харків. 8 червня. УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» провів капітальну реструктуризацію сайту.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, що реалізує проекти Євро-2012 у Харкові, робота проведена в рамках вдосконалення послуг аеропорту.

Оновлений портал орієнтований на зручність користувачів. Для різних категорій пасажирів були створені окремі розділи: для тих, що прилітають, відлітають і для «новачків» - тих, хто в аеропорту вперше. У кожному розділі представлені лише ті послуги, які будуть затребувані кожною категорією пасажирів. У розділі для новачків є додаткові підказки, які допоможуть їм краще орієнтуватися в терміналі.

«Безумовно, зручний інтерфейс і якісний контент сайту - важливий аспект роботи будь-якого аеропорту. Ми внесли значні зміни і не збираємося зупинятися, покращуючи роботу всіх служб» - прокоментував подію Володимир Васильченко, генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» (компанія-оператор Міжнародного аеропорту «Харків», входить до групи DCH Олександра Ярославського). «Був врахований як міжнародний досвід розробки сайтів різних аеропортів свіу, так і привнесені унікальні «фішки». Ми сподіваємося, пасажири оцінять функціонал порталу» - додав В.Васильченко.

Нову концепцію сайту розробила і упровадила компанія Promodo. Олександр Колб, директор компанії, так прокоментував зміни, які були внесені: «При розробці сайту ми стали на місце кожного і уявили собі, як шукатимуть інформацію пасажири: українці й іноземці. Логіка у нас трохи різна, до того ж тим, хто відлітає і прилітає, потрібні разниє дані. За час розробки сайту проектна команда більше тисячі разів повністю пройшла весь шлях, який зазвичай проходить пасажир на сайті аеропорту.

Оновлений сайт розпочав роботу 8 червня 2012 року в режимі бета-версії, за колишньою адресою: http://hrk.aero.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, реконструйований у рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція МА «Харків» здійснювалася у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського у проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерський башти) - 191,3 млн. дол.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА