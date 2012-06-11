До Харкова на матч Голландія - Німеччина їдуть 20 тисяч фанів

Харків. 11 червня. УНІАН. До Харкова на матч Голландія - Німеччина, який відбудеться 13 червня на стадіоні «Металіст», прибудуть 20 тисяч уболівальників із цих країн.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на директора Департаменту з питань підготовки Євро-2012 Олександра Нечипоренка.

За його словами, у день матчу до Харкова прибудуть по 10 тисяч уболівальників із Голландії та Німеччини.

О.Нечипоренко зазначив, що 12 червня в Харків прибуде 21 літак з уболівальниками, 13 червня - 56 літаків. Крім цього, за даними адміністрації харківського Південного вокзалу, на 12 та 13 червня розкуплено всі квитки на Харків з усіх напрямків.

О.Нечипоренко підкреслив, що 12-13 червня в Харкові на 100% будуть заповнені готелі.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня в Харкові пройде матч Голландія - Німеччина. Після гри на сцені офіційної фан-зони Євро-2012 на площі Свободи виступить відомий голландський ді-джей Armin van Buuren. Вхід на фан-зону в цей день буде безкоштовним для всіх бажаючих.