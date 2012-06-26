Бережна ініціює створення Програми медикаментозної допомоги пенсіонерам

Харків. 26 червня. УНІАН. Народний депутат, член фракції Партії Регіонів Ірина Бережна виступила з ініціативою створення Програми медикаментозної допомоги пенсіонерам.

Про це вона повідомила під час зустрічі з ветеранськими організаціями Київського району міста Харкова, повідомляє прес-служба народного депутата.

«Часто складається ситуація, коли пенсіонерові після обов`язкових витрат на комунальні платежі і харчування не вистачає грошей на ліки. Дуже багатьом літнім людям ліки треба приймати постійно, щодня, швидше навіть у профілактичних цілях, щоб уникнути загострення того або іншого захворювання. У людей не вистачає коштів, і вони вимушено економлять на власному здоров`ї», - сказала народний депутат.

«Я пропоную - заявила І.Бережна, - створити Програму медикаментозної допомоги пенсіонерам».

Відповідаючи на запитання про механізм функціонування Програми, народний депутат зазначила: «Потрібно створити базу пенсіонерів, що потребують життєво необхідних лікарських засобів, створити перелік препаратів, призначений для відпустки учасникам програми, забезпечити фінансування проекту. Думаю, що це фінансування може бути передбачене за рахунок Пенсійного фонду».

І.Бережна також повідомила, що у неї є деякі напрацювання з цього питання, але «на даному етапі необхідно привернути до створення такої програми Кабінет Міністрів та Міністерство охорони здоров`я». За словами І.Бережної, подібні програми діють у ряді європейських країн, а також в окремих регіонах Росії.

«Я дуже добре розумію, - зазначила при цьому народний депутат, - що бюрократична тяганина може поховати цю ідею. Крім того, потрібно створити настільки прозорий механізм, щоб уникнути тендерних неохайностей. Я гадаю, що вже до вересня можна вийти на тестування Програми в окремому регіоні, наприклад, у Харкові».