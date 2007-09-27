УНІАН відкриває доступ до всіх новин

Можна читати в режимі он-лайн

Інформаційне агентство УНІАН тимчасово відкриває безкоштовний доступ до повної стрічки новин. Випуск усіх новин у режимі он-лайн здійснюватиметься через веб-сторінку агентства www.unian.net з 9.00 28 вересня до 23.00 1 жовтня. УНІАН надає таку можливість з метою якнайширшого висвітлення подій в Україні, пов’язаних з достроковими парламентськими виборами.

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