У Харкові маршрутка зіткнулася з вантажівкою: двоє загиблих

Харків. 11 липня. УНІАН. У Харкові внаслідок зіткнення маршрутного автобусу та вантажного автомобілю «ГАЗ» загинули двоє людей, ще дванадцятеро були травмовані.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, аварія сталася сьогодні близько 8.00 на перехресті вулиць Грицевця та Роганської.

Слідче управління ГУМВС України в Харківській області порушило кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб). Вирішується питання про затримання одного з водіїв за ст. 115 КПК України.

На місці події працює слідчо-оперативна група ГУМВС України в Харківській області та керівництво прокуратури області.