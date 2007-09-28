”Регіонали” і ”помаранчеві” ледь не побилися в центрі Харкова

Конфліктна ситуація між двома політичними силами склалася на пл.Свободи в Харкові 28 вересня.

Як повідомлять ЗМІ, зараз на площі встановлено близько 20 наметів блоку "Наша Україна - Народна самооборона", яких 27 вересня ще не було. Навпроти стоять намети Партії регіонів. Молоді люди від ПР оточили з одного боку намети "помаранчевих" і почали скандувати гасло "За Януковича!". Щоб запобігти зіткненню, між рядами представників ПР, що стоять з блакитними прапорами, і наметами "помаранчевих" стоять співробітники міліції. За даними на 17.10 прямого зіткнення двох сил поки не відбулося. Як стверджують представники ПР, вони не збираються ні з ким конфліктувати, "просто викрикують свої гасла".