”Регіонали” і ”помаранчеві” ледь не побилися в центрі Харкова
18:08, 28 вересня 2007Харьків
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Конфлікт на площі Свободи
Конфліктна ситуація між двома політичними силами склалася на пл.Свободи в Харкові 28 вересня.
Як повідомлять ЗМІ, зараз на площі встановлено близько 20 наметів блоку "Наша Україна - Народна самооборона", яких 27 вересня ще не було. Навпроти стоять намети Партії регіонів. Молоді люди від ПР оточили з одного боку намети "помаранчевих" і почали скандувати гасло "За Януковича!". Щоб запобігти зіткненню, між рядами представників ПР, що стоять з блакитними прапорами, і наметами "помаранчевих" стоять співробітники міліції. За даними на 17.10 прямого зіткнення двох сил поки не відбулося. Як стверджують представники ПР, вони не збираються ні з ким конфліктувати, "просто викрикують свої гасла".
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