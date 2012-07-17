Дулуб розповів про підготовку до зими

Харків. 17 липня. УНІАН. У всіх районах області активно ведеться підготовка господарського комплексу до опалювального сезону

Про це поінформував сьогодні на прес-конференції перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин Дулуб, повідомляє сайт ОДА.

За його словами, до осінньо-зимового періоду 2012/2013 років комплексно підготовлено 45,1% житлового господарства області, у той час як в цілому по Україні цей показник становить 37%. У житловому фонді комунальної власності ремонт покрівель виконано на 51,1%, ремонт і заміну опалювальних систем – на 46%, відремонтовано 47,2% систем гарячого водопостачання та 47,3% систем холодного водопостачання.

В тепловому господарстві підготовлено 419 котелень або 48%, в цілому по Україні показник становить 40%, 130 центральних теплових пунктів або 42,3% (по Україні - 41%).

Також виконано заміну 19,35 км водогінних мереж (39,0%), перекладку 6,3 км каналізаційних мереж (48,5%), підготовку 59 з 131 водогінних насосних станцій (45,0%) та 97 з 202 каналізаційних насосних станцій (48,0%).

Готовність агропромислового комплексу становить 52-88%. В установах культури проведено 53,4% капітальних ремонтів і 53,5% поточних, відновлено 133,3% бездіяльних систем опалення. Школи Харківської області підготовлені на 70,5%, середній показник по Україні 34,8%, дитячі садки - на 70,6% (39,6% по Україні), лікувальні установи на 56,2% (36,7% по Україні).

Як зазначив В.Дулуб, школи та медичні установи будуть повністю підготовлені до роботи в зимовий період до 1 вересня.